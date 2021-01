Non era unda ultima spiaggia per la, ma poco ci mancava. Serviva una risposta importante per la corsae i biancocelesti l'hanno data:annientata per 3-0. Prestazione perfetta.: che la Lazio abbia trovato un portiere importante lo si vede quando sul 3-0 è determinante su un tiro ravvicinato di Dzeko nel finale. Il grande portiere è quello che sta sempre sull’attenti, anche a risultato acquisito.: partita impeccabile per il difensore brasiliano. Sempre ordinato e il giallo che prende è un po’ esagerato da parte di Orsato. Al primo accenno di crampi Inzaghi lo cambia.(Dal 69’: non rischia molto e fa il suo dovere).: altra partita da leader indiscusso per il Leone biancoceleste. Il confronto con Dzeko lo vince senza dubbio lui.: il veterano Radu non sbaglia nulla. Il suo 20esimo derby è una festa visto il 3-0. Il numero 26 non corre alcun tipo di pericolo.(Dall’83’: nei pochi minuti in cui entra in campo tiene bene).: è lui l’uomo in più della Lazio. Semplicemente indomabile e immarcabile. Annulla Spinazzola ed è determinante in tutti e tre i gol della squadra biancoceleste. Motorino.: il Sergente sembra sottotono solamente perché non fa una partita da 7 in pagella, ma è comunque determinante per i suoi.: il brasiliano rispetta alla perfezione le indicazioni di Inzaghi. Si posiziona davanti alla difesa e ferma ogni azione della Roma. Compie almeno cinque recuperi determinanti.(Dal 65’: tanta sostanza da parte dell’ex Eibar).: se Lazzari è la causa scatenante dei tre gol della Lazio, il Mago ne è il protagonista principale. El Diez di prende la scena col suo destro fatato: doppietta e tutti a casa. Artista.: solita partita ordinata per il montenegrino. Sull’out di sinistra il confronto con Karsdorp è abbastanza equilibrato.: non è il classico Caicedo che si fa trovare pronto. Il Panterone è poco brillante in entrambe le fasi, ma raggiunge comunque la sufficienza.(Dal 65’: ormai l’ivoriano è una certezza per Inzaghi. Appena entra il centrocampo della Lazio riacquista la linfa del primo tempo).: la partita senza gol di Parma aveva fatto notizia e il bomber biancoceleste è subito tornato sulla retta via. Gol nel derby, il sesto da quanto è arrivato nella capitale, e da lì strada spianata per la sua Lazio. Una sentenza.: la sua squadra era al bivio. Con una vittoria la Lazio avrebbe potuto ancora ambire alla Champions, altrimenti sarebbe stata dura. Per questo motivo il tecnico piacentino per ogni giorno a Formello ha radunato i suoi calciatori a centrocampo per motivarli. La risposta si è vista: dominio assoluto e 3-0. Guida tecnica e spirituale della Sua Lazio.: assiste all’Ibanez Horror Show senza fiatare. Senza opporre resistenza e senza riscattare la paperona del derby dello scorso anno. Nel secondo tempo evita la goleada con interventi su Immobile e Milinkovic.: prova a congelare Immobile e nel confronto personale le cose non vanno nemmeno troppo male. E’ l’unico a mantenere una parvenza di lucidità in un primo tempo terrificante.: le condizioni fisiche non ottimali non bastano a giustificare i piedi sulla scrivania in occasione del doppio vantaggio laziale. Il britannico annuncia la momentanea Brexit non attuando il mutuo soccorso su Ibanez.: in versione Cesar Gomez. Lo scivolone che permette a Immobile di segnare è uno di quegli incubi che fai nelle notti insonne prima del derby e che prosegue con il ritardo su Lazzari sul 2-0. Per il brasiliano è amara realtà in una partita giocata a nervi troppo tesi. Sotto choc, e pure nella ripresa altri errori.: timido in fase di spinta e friabile in quella di copertura su un Marusic non irresistibile. L’olandese perde la leggerezza delle uscite fuori Regione.: lascia nel comodino aggressività e lucidità sbagliando linee di passaggio e mantenendo eccessiva distanza dai compagni. Gira per tutto il campo senza una meta.(Dal 46': prova a rimettere il pennello in mano alla Roma, ma l’esperimento fallisce): Non avverte la pressione nonostante l’età e anzi va spesso a prendere l’acqua in fondo al pozzo per distribuirla ai compagni. Quando c’è da urlare grinta però pure lui fa scena muta.(Dal 60': stavolta il vento resta contro).: nella sfida in moto da Troppo Forte è quello che finisce per cadere nell’imbuto finale. Testa bassa, tanti errori e una lontana parvenza del Leonardo targato 2020 che aveva fatto sognare i tifosi romanisti.(Dal 70': di palo in frasca).: unico romano in campo. Il peso è enorme sulle spalle del numero 7 che resta distante dall’area di pericolo e si intende male con Dzeko. Apatico.(Dal 70').: prova a riattivare il contatore della luce ma il suo unico cerino non basta a trovare l’interruttore. Fa ammonire Milinkovic ed è tra i pochi a provare a scuotere la Roma. Nel secondo tempo sparisce pure lui.: la leadership da capitano non c’è, i tiri in porta neppure. Non bastano un paio di sponde per meritarsi stipendio da fenomeno e un ruolo da protagonista nel derby. Ancora male.: altro esame di laurea fallito dal portoghese che vede sgretolare di nuovo quelle certezze accumulate contro le piccole. La sua Roma nel primo tempo non impensierisce mai Reina e colleziona una serie di orrori individuali non da grande squadra. Mai sul pezzo, mai in partita. Pessima regia.