Lazio, le pagelle di CM: Vecino regala un pari insperato, Isaksen spento

Getty Images

Lazio – Juventus 1-1non brillantissimo in un paio di uscite alte nel primo tempo. Anche i rinvii così così. E sul gol di Mouani non è stato reattivo nella respinta in tuffo.spinge poco nel primo tempo. In avvio di ripresa si fa prendere d’infilata da McKennie nell’azione dell’1-0 juventino. (dal 19’s.t.non azzecca neanche un cross, tranne quello da cui nasce il gol del pari)chiude tutti gli spazi a Kolo Muani e non se lo fa mai scappare via in velocità. Sul gol le responsabilità sono da condividere con tutti i compagni di reparto posizionati male.

non deve fare grandi interventi perché è sempre nella posizione giusta per chiudere o anticipare l’avversario. Sbavatura solo sul gol preso.bene la fase di copertura, dove non si fa mai sorprendere fuori posizione. Davanti invece gli spazi sono troppo intasati per riuscire a premere sull’acceleratore.non sfigura nel duello tutto fisico con Thuram e Locatelli. Copre bene le incursioni juventine per vie centrali.la partita si gioca tutta a centrocampo. Recupera tanti palloni pesanti e non perde mai la lucidità anche se la circolazione del pallone nel traffico non è sempre agevole. (dal 19’s.t.agisce praticamente da centravanti aggiunto e regala un pari insperato)

un affondo sulla destra nel primo tempo, dove non ha trovato il compagno libero al centro dell’area, e poco altro. Serviva più intraprendenza nell’1vs1, soprattutto contro Savona ammonito (dal 7’s.t.il secondo tempo è un suo monologo contro tutta la difesa della Juventus. Con lui la Lazio cambia marcia)Baroni sceglie lui per aggiungere muscoli al centrocampo e contrastare i mediani della Juve. Nel primo tempo, agisce bene sia da incursore, sia da guastatore. (dal 7’s.t.: quel palo ancora trema, ma è l’unico acuto dei suoi minuti in campo)

si muove tanto e si sacrifica, ma viene coinvolto poco nella manovra perché non c’è quasi mai spazio per i suoi dribbling.più che il centravanti, fa il regista avanzato. È grazie ai suoi movimenti che la Lazio riesce a creare qualche crepa nel muro juventino.: col cuore la Lazio riacciuffa la partita. Pesca ancora bene dalla panchina gestendo i cambi al meglio.