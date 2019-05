Lazio-Atalanta 1-3



Strakosha 5: non può far nulla sul gol, l’errore della difesa lo rende incolpevole con Zapata a due metri dalla porta. Parata da numero uno sul numero 72 dell’Atalanta al 2’ s.t. che impedisce il gol. Paga un altro errore di Wallace e raccoglie ancora la palla in fondo alla rete. Non può arrivare nemmeno sul terzo gol di Wallace, di testa da angolo. I suoi compagni non collaborano ma lui ne prende tre.



Wallace 3: bravo a chiudere l’assalto nerazzurro di Ilicic e Hateboer ma quando sale con Djimsiti son dolori e quando anche Masiello gli prende le misure comincia ad essere in difficoltà. Al 13’ s.t. si perde per due volte sia Gomez che Freuler rimanendo a terra, colpevole dopo aver già regalato la palla al Papu su rinvio. Non contento, fa autogol su corner di Gomez. Gara incommentabile la sua.



Acerbi 5: toglie la visuale a Zapata sulla linea di porta ma poi si perde e non fa altro. Invisibile nella ripresa.



Bastos 5: pensa che Zapata sia in fuorigioco e si addormenta sul pareggio. Entrata in scivolata dura da dietro su Ilicic, ammonito.



(Dal 33’ s.t. Neto: sv)



Romulo 6: salva le palle pericolose di Gomez mandandole in corner.



Parolo 7: segna al 3’ facendo tutto lui col tiro a giro di sinistro perfetto e rasoterra che lascia Gollini impalato. Lucas Leiva 6: serve palla in profondità a Marusic e non solo, il feeling con l’area piccola è ben avviato. Atterra Ilicic regalandogli una punizione pericolosissima.



(Dal 33’ s.t. Badelj: sv)



Luis Alberto 5,5: conclude dalla distanza al 10’ s.t. e sfiora il secondo gol, uno dei più attivi, poi fermo sul assist e gol di Zapata. Calcia una punizione bruttissima da buona posizione al 37’ p.t.



Marusic 5,5: lotta con la ala Hateboer e si intende alla perfezione con Lucas Leiva, nella ripresa si fa trovare in fuorigioco e non fa altro.



Caicedo 5,5: subito protagonista in avanti, prende un pestone ma si rialza. E infatti parte da lui la palla dell’assist per Parolo che va in gol al 3’ p.t. Ammonito per un fallo su Gomez che poteva risparmiarsi, Inzaghi lo cambia.



(Dal 10’ s.t. Correa 5: entra male in partita e sbaglia i tempi dell’azione, fallo da frustrazione su Gomez al 42’ s.t. Malissimo.)



Immobile 5: al 15’ p.t. costringe Gollini a darsi una mossa con una parata spettacolare dopo che si è liberato di due avversari e ha calciato dal limite. Non si intende con Caicedo, al 20’ p.t. passa la palla nel vuoto. Palomino gli toglie la sfera del contropiede.





All. Inzaghi 5,5: prepara bene la gara, ma la Dea è agguerrita e motivata più che mai e il cambio con Correa lascia il tempo che trova. Cambierà le cose per la finale di Coppa?