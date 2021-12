Sassuolo-Lazio 2-1







Strakosha 6: miracoloso nel primo tempo, incerto nella ripresa.



Hysaj 6: contiene Traorè, è il migliore della linea difensiva biancoceleste.



(dal 33’ s.t. Muriqi 5,5: tanti inutili colpi di testa in pochi minuti)



Luiz Felipe 5,5: Berardi lo lascia lì, palla a Raspadori e 2 a 1.



Acerbi 5: tenta di fermare Berardi con le cattive, ma l’esterno calabrese prima lo sbilancia e poi la mette nel sette. Fuori posizione più tardi nel raddoppio neroverde.



Marusic 5: tiene botta per un po’, poi Berardi lo distrugge.



Akpa Akpro 6: recupera diversi palloni, arriva pure alla conclusione nel secondo tempo, ma manca la porta.



(dal 25’ s.t. Anderson 5,5: un’ammonizione e un po’ di fumo)



Cataldi 6: ordinatino e precisino, ma il Sassuolo gli palleggia addosso da tutte le parti.



(dal 33’ s.t. Leiva sv)



Basic 6: mezzo voto in più solo per la punizione spettacolare nel finale.



Pedro 6,5: finché c’è Pedro c’è Lazio. Suo l’assist per Zaccagni.



(dal 1’ s.t. F. Anderson 5: sembra quasi svogliato, l’unica cosa buona che fa è il salvataggio su Raspadori)



Immobile 5: non pervenuto. Una di quelle giornate lì.



Zaccagni 6,5: prove di leadership. Quando vede neroverde segna.



(dal 19’ s.t. Lazzari 5,5: lancia in contropiede Raspadori e poco altro)







All. Sarri 5: un sarrismo spento e fiacco, questo Sassuolo ne ha di più.