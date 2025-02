Lazio, le pagelle di CM: Zaccagni trascinatore. Bocciati Hysaj e Provedel

Getty Images

Cagliari-Lazio 1-2: indeciso nell'uscita sull'unico gol subito.: partita perfetta, con tanto di assist, sino al gol del pareggio del Cagliari, quando si perde la marcatura di Piccoli.(dal 17' s.t: entra e controlla le discese avversarie con la giusta foga).: si vede negare il gol soltanto da un ottimo intervento di Caprile. Sempre attento e mai fuori posto.: per lui quest'oggi lavoro di ordinaria amministrazione.: fa buona guardia soprattutto quando Felici si accende nell'arrembaggio finale.: metronomo della squadra biancoceleste. Detta i tempi e fa quel che vuole. Instancabile

: sostanza e qualità al servizio di tutto il reparto. Ottimo in fase di "collante".: l'influenza non l'ha fatto allenare a dovere per due giorni ma il capitano prende per mano la squadra e la riporta al quarto posto con gol e assist.(dal 42' s.t).: suo il lavoro "dietro le quinte" di protezione del pallone. Fondamentale.(dal 42' s.t).: non segna ma semina il panico per tutta la partita. Sono sue le discese vincente in occasione di entrambi i gol.(dal 42' s.t).: si fa trovare pronto al momento giusto. Sua la rete della vittoria. Decisivo anche in fase di ripiego.

: conquista tre punti d'oro in ottica Europa nonostante debba soffrire più del previsto.