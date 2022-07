Dopo l'allenamento di questa mattina ad Auronzo di Cadore, i due preparatori dei portieri della Lazio si sono fermati ai microfoni dei media ufficiali del club biancoceleste. Queste le loro parole sul nuovo acquisto, Luis Maximiano:



"Maximiano è un ragazzo sveglissimo, è sempre attento, concentrato, un grande lavoratore. Ha ottime basi ed è un atleta reattivo, soprattutto dal punto di vista della comprensione. Lo avevamo seguito in video, ha buone doti, per giudicarlo servirà tempo perché la Serie A è un torneo difficilissimo, ma lui sta lavorando bene. Magari deve ancora apprendere bene le nuove metodologie di allenamento, ma ha buoni piedi. Deve migliorare nella visione di gioco. Il portiere oggi deve capire il modo in cui il tecnico vuole difendere. Per noi è fondamentale che il portiere conosca i movimenti della linea difensiva e della costruzione dal basso, come vuole il mister. Per un portiere straniero inoltre è importante imparare la lingua. Maximiano la sera frequenta delle lezioni online ed è in camera con un compagno di squadra italiano. Sfruttiamo ancora l’inglese in determinate esercitazioni, per fargli capire i movimenti, ma vuole apprendere presto la nuova lingua".