Si avvicina la sesta amichevole di questa estate 2021 per la Lazio. I biancocelesti alle ore 19:30 saranno ospiti del Twente allo stadio De Grolsch Veste di Enschede. Sarà un altro test importante per il nuovo 4-3-3 del club capitolino targato Sarri, contro una squadra che tra una settimana aprirà le danze in Eredivisie in casa del Fortuna Sittard.



LE PROBABILI SCELTE DI SARRI - Intanto la Lazio ha chiuso ieri pomeriggio la seconda rassegna estiva. L'ultimo allenamento a Mariefeld era previsto ieri pomeriggio con al massimo un richiamo breve stamani prima di partire per l'Olanda. Contro il Twente tra i pali dovrebbe avere la meglio Reina su Strakosha in base all'alternanza vista finora. In difesa, a destra in vantaggio Lazzari su Marusic per lo stesso discorso dei portieri.



Al centro con Luiz Felipe c'è Radu che cerca di insidiare il rientrante Acerbi. A chiudere il reparto arretrato toccherà al solito Hysaj. A centrocampo confermati Milinkovic e Leiva, mentre Luis Alberto è incalzato da un Cataldi fresco 27enne. Infine, in attacco si va verso il ritorno di Immobile dal 1' tallonato da Caicedo, con Correa a sinistra e Romero che sogna un posto da titolare a destra a scapito di Felipe Anderson.