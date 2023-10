Torna di moda il nome di Wieffer in casa Lazio. Sarri non lo ha perso di vista, neanche dopo che in estate la società ha deciso di virare su Guendouzi. Il centrocampista del Feyenoord sarà l'osservato speciale, in campo e fuori, delle prossime sfide di Champions League (25 ottobre e 7 novembre) dei biancocelesti. Come scrive il Corriere dello Sport stamattina, il tecnico toscano lo continua a considerarlo un possibile obiettivo su cui chiederà al club di insistere nelle prossime sessioni di mercato. L'ostacolo principale resta il prezzo: già ad agosto scorso gli olandesi chiedevano 25 milioni di euro.