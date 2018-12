La sessione invernale di calciomercato aprirà il 3 gennaio, ma le trattative si intrecciano da tempo. Tare in casa Lazio ha già parlato di 3-4 uscite, cessioni necessarie per poi poter intervenire sul mercato. In cima alla lista delle partenze c'è Martin Caceres. Il difensore non ha mai trovato spazio alla Lazio o gradimento di Inzaghi, la sua avventura alla Lazio sembra finita.



MERCATO LAZIO - Sull'ex Juventus c'è fortissimo il Parma, come riporta il Corriere dello Sport. Il club emiliano vorrebbe portare Caceres in gialloblù, le trattative vanno avanti, un difensore della sua esperienza potrebbe essere utilissimo alla causa. Anche la Spal si è fatta avanti, ma l'ingaggio di Caceres è pesante: 1,2 milioni a stagione, con richieste che vanno da un biennale ad un triennale.