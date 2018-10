La Lazio prepara la gara contro il Parma. Nel pomeriggio, alle 15.30, Inzaghi ha riunito i suoi per le prove tattiche: in campo il classico 3-5-2 contro un ipotetico 4-3-3 stile Parma.



LE SCELTE - Inzaghi dovrà gestire bene i quinti: mancherà Basta in Europa League, Durmisi prosegue sulla via del recupero, contro il Parma potrebbe scendere in campo Patric, Marusic dovrebbe essere utilizzata contro il Marsiglia. In attacco in lizza per una maglia da titolare Caicedo e Luis Alberto (che per tutto l’allenamento si è mosso in tandem con Ciro Immobile), lottano per una maglia in difesa anche Wallace e Luiz Felipe. Non ci sarà Badelj: per lui possibile infortunio alla coscia, differenziato invece per Caceres.