Non ce la fa Zaccagni per il derby. Questa la brutta notizia per Sarri che arriva dalla rifinitura di oggi pomeriggio a Formello. L'attaccante della Lazio non ha superato il problema al ginocchio accusato martedì sera in Champions contro il Feyenoord. Oggi non si è allenato in gruppo e domani non sarà della partita (aggregato Sana Fernandes al suo posto).



LE SCELTE - Per il resto, le prove generali in casa biancoceleste, andata in scena sotto gli occhi del presidente Lotito e del dis Fabiani, presenti a bordo campo, non hanno riservato particolari sorprese. Recuperano Marusic e Casale, ma andranno entrambi in panchina. Sarri sembra intenzionato a scegliere infatti di proseguire con il blocco che ha dato le maggiori certezze nelle ultime occasioni. Romagnoli e Patric davanti a Provedel. Lazzari e Hysaj terzini. Rovella in regia, con Guendouzi a sostegno di Luis Alberto. Proprio lo spagnolo è, al contrario, la buona notizia emersa in giornata. Nessun risentimento dopo il fastidio muscolare che lo aveva costretto a stringere i denti nei minuti finali della sfida di coppa quattro giorni fa. Sarà lui ancora una volta il fulcro della manovra della Lazio che davanti schiererà Pedro al posto di Zaccagni. Felipe Anderson dall'altra parte chiuderà il tridente con Immobile centravanti. Il capitano biancoceleste, preferito ancora una volta a Castellanos, andrà a caccia del settimo gol nel derby della Capitale.



Probabile formazione: (4-3-3) Provedel, Hysaj, Romagnoli, Patric, Lazzari; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Pedro.