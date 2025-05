Getty Images

: può fare poco sul gol preso. Per il resto non deve lavorare granché, col Lecce chiuso in difesa.ha il solo merito di far espellere Pierotti con una sua cavalcata. Ma non ha azzeccato neanche un cross. (dal 27’s.t.non fa meglio del compagno): Krstovic gli crea più di qualche apprensione. Poi a fine primo tempo sbaglia l’appoggio in uscita da cui nasce il gol del Lecce.nervoso nel finale. Si fa espellere per troppa frustrazione, ma era comunque stato tra i meno peggio in campo.

Karlsson gli crea qualche problemino di troppo. Anche per questo offre poco supporto a Isaksen in avanti. (dal 1’s.t.anche lui non azzecca neanche un cross e non supporta a dovere la spinta sulla fascia destra)lotta fino all’ultimo. Falcone gli nega il gol con una super parataserviva più ritmo nel palleggio in mezzo al campo per far muovere le linee strette del Lecce. Non è riuscito a dare il cambio di passo che serviva. (dal 31’s.t.: impalpabile per tutto il primo tempo. Non crea neanche un’occasione. (dal 1’s.t.: prova a trascinare la Lazio anche stavolta, ma trova sulla sua strada un Falcone in versione supereroe)

si vede poco tra le linee. Non trova quasi mai i tempi di intesa con Castellanos.: qualche accelerazione e poco altro per mettere in difficoltà la difesa schierata del Lecce. (dal 31s.t.poco cattivo nei momenti decisivi. Falcone gli toglie due gol, ma lui impatta il pallone con poca convinzione.All.fallimento totale. Niente Europa e una sola vittoria in casa nel 2025. Anche stavolta la squadra paga un approccio sbagliato al match e incassa gol con troppa facilità alla prima disattenzione.: mezza salvezza conquistata stasera passa dai suoi guantoni. Almeno 4 gli interventi decisivi per salvare il risultato.

: fa buona guardia sul suo lato, immolandosi e sacrificandosi anche in inferiorità numericanon perde un duello. Fa valere muscoli e centimetri per respingere gli assalti biancocelesti.di testa sono tutte sue in mezzo all’area. Baluardo incrollabile della difsa.nel primo tempo non si fa beffare mai nell’1vs1. Nella ripresa, in 10 e con un Pedro in più da marcare, fatica di più, ma non si arrende mai.: l’altra metà della salvezza è sua. Freddo e deciso nel colpire la Lazio a fine primo tempo. Poi aiuta i suoi a tenere il risultato.

la sua partita è fatta da cattiveria agonistica e un pizzico di furbizia nei momenti opportuni per cercare di spezzare il ritmo biancoceleste. (dal 27’s.t.: forze fresche quando i suoi non ne avevano più. Fa bene il suo compito)il suo rosso, ingenuo, poteva pesare tantissimo. Deve ringraziare i compagni per l’impresa compiuta.corsa e intelligenza tattica per capire i momenti del match e affrontare con ordine il pressing della Lazio. (dal 14’s.t.: prosegue il lavoro del compagno con la stessa efficacia)

fa ammattire Marusic nel primo tempo. Quando accelera manda sistematicamente in tilt la fascia della Lazio. (dal 14’s.t.pensa più che altro a contenere gli affondi degli avversari e lo fa nel modo giusto, concedendo poco spazio)nasce da un suo recupero il gol del vantaggio. Lotta come un leone contro tutta la difesa biancoceleste. (dal 42’s.t.All.impresa storica del suo Lecce, che resta in A dopo una partita di cuore e sacrificio, gestita dalla panchina con lucidità. Salvezza meritata.