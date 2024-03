Lazio-Lecce, Marusic e Krstovic a segno in nazionale

Due calciatori della Serie A italiana lanciano il Montenegro contro la Bielorussia. Nell'amichevole in corso ad Antalya in Turchia, Adam Marusic sblocca il risultato al 27' e Nikola Krstovic raddoppia all'ultimo minuto del primo tempo.



Per l'attaccante del Lecce classe 2000 si tratta della terza rete alla quindicesima presenza in nazionale, invece il laterale destro della Lazio classe 1992 è al suo quarto gol in 58 presenze.