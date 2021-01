Fioccano le dichiarazioni di ex protagonisti del derby della capitale. A La Gazzetta dello Sport ha detto la sua l'ex capitano della, Cristian. Ecco come si è espresso:"La stracittadina non inciderà molto sulla classifica, ma di sicuro sarà come sempre importante per il morale, anzi potrebbe dare la svolta sul piano emotivo a chi lo vincerà. In Argentina avevo vissuto le emozioni di quelli tra Boca e River.. E io poi il derby della capitale l’ho vissuto sempre col cuore in gola da innamorato della Lazio...".Ledesma, chi può essere l’uomo in più tra biancocelesti venerdì sera?. Inoltre è un vero leader per il modo im cui rincorre ogni pallone e non vuole arrendersi mai., e su Acerbi che può rivelarsi fondamentale in difesa".Quali sono le insidie maggiori che la Roma può presentare alla Lazio?"La formazione di Fonseca si fa apprezzare per l’intensità che sa dare in certe fasi della partita, come è accaduto contro l’Inter. Così comevisto che in avanti non dà riferimenti agli avversari».La Lazio può arrivare in zona Champions?. Ma quest’anno sarà più difficile rispetto alla scorsa stagione. C’è maggiore concorrenza in un campionato che ha molte variabili. Il Covid sta incidendo parecchio sul lavoro degli allenatori, perché magari programmi una formazione e poi devi all’ultimo rinunciare a qualcuno...".Che cosa serve alla Lazio per risalire la classifica?"Deve acquisire una. Di sicuro, la Champions ha portato via tante energie".Da centrocampista, le sarebbe piaciuto giocare nella squadra di Inzaghi? Cosa ruberesti al tecnico piacentino?"Sì, tanto, Anche se il mio ruolo da mediano davanti alla difesa è un po’ scomparso nel calcio attuale.".