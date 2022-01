Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha parlato al Match Program prima della sfida con l'Atalanta: "Sarà una partita dura perché l'Atalanta gioca bene e da anni sta disputando ottimi campionati. Ci aspetta una gara intensa ma in questi ultimi mesi siamo cresciuti tanto e speriamo di mettere in campo un'altra buona prestazione. L'Atalanta gioca con grande intensità e con un'identità di gioco precisa. Dovremo essere al 100% per provare a vincere".