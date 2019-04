Staffetta in regia: un Lucas tira l'altro. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Lazio non rimpiange la cessione per 17,5 milioni di euro più bonus al Milan dell'argentino Biglia (stasera in panchina). Rimpiazzato benissimo dal brasiliano Leiva, arrivato dal Liverpool per 5,7 milioni più altri bonus: accordo fatto per il rinnovo del contratto fino al 2022, manca solo l'annuncio ufficiale.