Lucas, regista alternativo della mediana dellaha parlato di diverse tematiche ad HalfTime, un talkshow canadese. Ecco come si è espresso: ". Ci sono tanti club forti e al tempo stesso ogni anno ci sono delle sorprese. Nell’ultima edizione abbiamo visto arrivare ai quarti di finale e in semifinale squadre che nessuno si aspettava. Ecco perché dobbiamo solo pensare a divertirci e cercare di fare bene in campo vincendo più partite possibili.. Non mi aspettavo di vederlo qui sono sincero (ride, ndr). Ha disputato molte finali e vinto trofei, è fantastico averlo con noi".Un tuffo nel passato: ", era un’esperienza nuova per me. Però ero anche eccitato perché stavo andando in una squadra importante ed in una città meravigliosa, per fortuna tutto andrà bene. Il mio debutto in Supercoppa contro la Juve, quando abbiamo battuto i bianconeri, ho capito che avrei potuto dare il mio aiuto alla squadra.".Infine, sulla passata stagione: ". Alla fine comunque siamo riusciti a restare nelle prime quattro posizioni. Strano è stato giocare senza i nostri tifosi, ci mancano. La stagione porterà nuove sfide per la Lazio, su tutte appunto quella della Champions League, una competizione meravigliosa che non vediamo l’ora di giocare".