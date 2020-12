In seguito a Simone Inzaghi, in conferenza stampa è intervenuto anche Lucas Leiva. Ecco come si è espresso il centrocampista della Lazio: "Contro il Borussia Dortmund abbiamo offerto una grande partita, ma domani sarà diverso. I gialloneri saranno in casa e sarà differente, se giocheremo come all’andata avremo buone probabilità di vincere. Abbiamo dimostrato di avere grande voglia e di avere un grande approccio nelle ultime quattro partite di Champions League".



Sui tifosi allo stadio: "Lo stadio pieno avrebbe rappresentato una motivazione in più per loro, ma anche per noi. Ormai sappiamo che le gare si giocano senza pubblico, dovremo trovare nuovamente le motivazioni senza gli spettatori. Teniamo molto al campionato, ma contro l’Udinese non abbiamo offerto una buona prestazione".



Sulla maturità: "Prima di giocare contro il Dortmund, ad ottobre, abbiamo incassato uno stop contro la Sampdoria. Siamo abbastanza maturi per gestire anche partite come quelle disputate contro Udinese e Sampdoria, dobbiamo migliorare. La gara di domani è un’occasione per ripartire e per mettere in mostra una reazione".