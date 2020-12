Continuano le notizie negative in casa Lazio sul fronte infortuni. Gli esami effettuati lunedì nella clinica Paiedia da Leiva e Fares, come riporta Il Corriere dello Sport hanno confermato che il loro 2020 si è concluso qui. Stirati. Se ne riparlerà nel 2021 per vederli in campo in gare ufficiali (la Lazio riprenderà il 3 gennaio contro il Genoa a Marassi alle 15:00). Rimane invece qualche flebile speranza per Acerbi. Per il Leone biancoceleste sembrerebbe trattarsi di una contrattura. Tenterà l'impossibile per domenica sera contro il Napoli, ma l'obbiettivo (comunque difficile) resta quello di recuperare per il Milan, l'ultima gara del 2020.