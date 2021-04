La Lazio è tornata in campo nel pomeriggio. Seconda seduta pomeridiana in questo weekend per i biancocelesti. Appuntamento anche oggi dalle ore 15:00 sul secondo manto erboso di Formello, il tutto in seguito ovviamente alla conferenza stampa che ha sancito il ritorno di mister Inzaghi con la propria squadra.



LULIC SORPASSA FARES - Tra i pali del 3-5-2 biancoceleste ancora fiducia a Reina. Davanti al portiere spagnolo confermati Marusic, Acerbi e Radu. Centrocampo confermato per quattro quinti rispetto a quanto visto a Napoli. Lazzari agirà sull'out di destra. Nel cuore della mediana largo ai soliti, ovvero Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Sull'out mancino invece sorpasso di Lulic su Fares. Il franco algerino proviene da tre gare di fila dal 1'. Infine, in attacco di nuovo insieme Correa e Immobile, anche perché Caicedo non si è visto in campo (terza assenza di fila). Out quest'oggi anche Armini, Escalante e Luiz Felipe.



Probabile formazione:

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Musacchio, Hoedt, Fares, Parolo, Akpa Akpro, Cataldi, Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi.