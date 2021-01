In attesa del fischio d'inizio di Genoa-Lazio, ai microfoni ufficiali biancocelesti ha parlato Lucas Leiva, al rientro dal 1'. Ecco come si è espresso: 'Speriamo che il nostro 2021 parta con tre punti. L'ultimo anno è stato difficile ma abbiamo comunque fatto grandi prestazioni. Gennaio sarà un mese intenso, per questo abbiamo sfruttato al meglio questa settimana per allenarci bene. Il Genoa ha qualità, meriterebbe un'altra classifica".