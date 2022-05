Lucas Leiva in dubbio per la sfida contro la Juventus. Secondo quanto riporta Repubblica questa mattina il centrocampista brasiliano è alle prese con alcune noie muscolari che potrebbero costringerlo al forfait lunedì sera.



Oggi intanto ripresa degli allenamenti a Formello. Saranno valutate nei prossimi giorni le condizioni dell'ex Liverpool come quelle di Pedro e di Immobile. Il primo sembra essere sulla via del recupero dal problema al polpaccio destro che lo tormenta da oltre un mese. Ma per la trasferta torinese sarà disponibile al massimo per la panchina. Impensabile un suo impiego dal 1' dopo uno stop così lungo. Ciro invece indossa un tutore e gira con le stampelle. Misura precauzionale per tutelare la caviglia, che ieri era ancora gonfia. Proverà a stringere i denti il capitano biancoceleste e farà un provino decisivo tra venerdì e sabato. Sarri spera di non dover rinunciare al suo bomber per le due sfide finali del campionato che possono valere la qualificazione in Europa.