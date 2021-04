Archiviato il secondo allenamento consecutivo per la Lazio in questa settimana che culminerà con la sfida contro il Benevento allo stadio Olimpico alle ore 15:00. Si tratterà di un altro crocevia in ottica qualificazione Champions che i biancocelesti non potranno sbagliare. Per vedere la tattica però bisognerà attendere domani, antivigilia della sfida.



L’ALLENAMENTO - Questo pomeriggio, sotto la pioggia di Formello sul campo centrale è andato in scena un allenamento intenso. Attivazione muscolare e torello come riscaldamento, poi la forza con gli elastici con conseguenti navette, esercitazioni tecniche (prima tre vs tre e tre vs due) e infine un torneo a quattro squadre (vinto dai bianchi). Questo il “menu” odierno. Solo Cataldi ha abbandonato il campo anzitempo saltando le partite conclusive. Il classe ‘94 è rientrato negli spogliatoi seguito da un fisioterapista. Per gli altri invece seduta completata interamente.



ASSENTI E DIFFERENZIATO – Tra gli assenti figurava ovviamente Armini, ieri in campo 120 minuti con la Primavera. Poi Caicedo (si sta gestendo poiché squalificato) e Leiva. Da valutare le condizioni del brasiliano. Secondo allenamento differenziato di fila per Luiz Felipe. C’è sempre più ottimismo in vista del suo rientro in gruppo. Mobilità articolare, leggeri cambi di direzione col pallone e variazioni di ritmo intorno al campo, il tutto con gli scarpini. Questo il suo programma oggi pomeriggio.