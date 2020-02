Il centrocampista della Lazio Lucas Leiva ha concesso una lunga intervista a Globoesporte: "Essere secondi a -1 dalla Juve? Sicuramente non me l'aspettavo, il nostro obiettivo era quello di entrare in Champions. Da quando sono arrivato alla Lazio i risultati stanno arrivando, abbiamo vinto la Coppa Italia e la Supercoppa italiana: oggi il nostro obiettivo resta la Champions, ma siamo lì. La Juve e l'Inter sono le favorite. La Juve per esperienza è abituata a vincere titoli. Punto di forza della Lazio? Quattro anni di lavoro continuo, dico quattro perché è il periodo di tempo da quando Inzaghi è alla guida della squadra. Ho aiutato il Liverpool ad arrivare a un certo livello, ora voglio aiutare la Lazio ad arrivare in alto. Se ricordo qualcosa della Lazio campione d'Italia nel 2000? Poco, ma ho in mente Veron, Nesta, Simone Inzaghi, Salas, Almeyda... Oggi mi dicono che il mio calcio assomiglia a quello di Almeyda. Quella volta la Lazio era indietro di nove punti a otto giornate dalla fine. Inzaghi ce ne ha parlato ma è chiaro che era un altro periodo: quella Lazio era più potente, erano i tempi in cui i club di Roma conquistavano due scudetti. Ora siamo secondi, ma dobbiamo ricordarci che il primo obiettivo è garantirci la Champions".