Lucas Leiva torna a casa. Il centorcampista brasiliano, si svicnolerà dalla Lazio a fine mese e andrà a chiudere la sua carriera in patria. C'è il Gremio ad attenderlo, la stessa squadra con la quale nel 2005 si affaccio al calcio professionistico, prima di passare al Liverpool due anni dopo. Per il mediano è pronto un contratto per una stagione con il club di Porto Alegre. A confermare l'ufficialità della notizia è il sito ge.globo.com.