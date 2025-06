Getty Images

Lazio, l'Empoli frena su Fazzini: ecco cosa filtra dal club toscano

8 minuti fa



La Lazio non ha ancora contattato l'Empoli per riaprire i discorsi per Fazzini. La notizia l'ha data oggi l'emittente romana Radio Olympia, durante la trasmissione Non Mollare Mai, in onda nel pomeriggio. Il presidente dei toscani Corsi afferma che nessuno da Formello lo abbia chiamato per parlare di un eventuale trattativa. Anzi, sottolinea il patron del club empolese, retrocesso quest'anno in serie B, comincia ad aleggiare più di qualche dubbio che i biancocelesti siano effettivamente ancora interessati al calciatore.



Che la Lazio cerchi una mezzala da regalare a Sarri è cosa nota. Il nuovo tecnico biancoceleste lo ha detto chiaramente che a centrocampo la squadra è corta per giocare 4-3-3. La dirigenza del club è intenzionata ad accontentare l'allenatore, ma non prima di aver sistemato tutti gli esuberi. Poi si concentrerà sugli obiettivi in entrata. Tra questi ci sono diversi nomi nell'elenco dei papabili per il ruolo alla Milinkovic. Frattesi è il sogno di Sarri, pressoché irrealizzabile. Fabbian il primo nella lista del ds Fabiani. Ma tra i piani alternativi c'è pure la mezzala dell'Empoli, classe 2003, che la Lazio aveva peraltro già cercato nelle scorse sessioni di mercato. Ad oggi però, dalle parti di Empoli, a quanto pare, nessuno della società capitolina è ancora tornato sul serio a bussare alla porta per parlare di una possibile trattativa per Fazzini.