Brutte notizie per Simone Inzaghi dall’infermeria dopo il pesante 3-0 contro il Milan. Joaquin Correa si è sottoposto oggi in tarda serata agli esami strumentali dopo la distorsione al ginocchio accusata ieri. Come riportato da Sky Sport, i controlli hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale del ginocchio. Correa starà fuori almeno 15/20 giorni: salterà sicuramente le gare con Lecce, Sassuolo e Udinese, poi verrà rivalutato per provare a tornare con la Juve (20 luglio, difficilissimo ce la faccia) o con Cagliari (23 luglio) o Verona (26 luglio). Da valutare anche le condizioni della caviglia di Milinkovic-Savic, uscito anzitempo col Milan. Il serbo ha lasciato il campo dolorante, ma il problema fisico non sembra preoccupare al momento. Ai box ci sono anche Luiz Felipe, Marusic e Lulic nella Lazio. Un momento no per i biancocelesti sul fronte infortuni…