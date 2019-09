Senza Ciro la Lazio non vince. O meglio, se non segna lui i 3 punti non arrivano. In questi giorni, come riporta il Messaggero, sono in corso lunghe riflessioni a Formello, quartier generale della Lazio. Nell'analisi post-match, Inzaghi punta il dito sulla mancanza di cattiveria sotto porta. Correa ha sbagliato di tutto a Milano, Caicedo non tira proprio in porta, pur risultando tra i migliori in campo.



LA LEZIONE PER INZAGHI - Il mister ha voluto dare un segnale grosso alla squadra lasciando fuori Immobile. Non ci sono alternative: la lezione ha avuto come unico effetto una sconfitta senza reti fatte. A Correa manca la scossa: l'unico che Inzaghi non ha monimato in conferenza. Una sola rete in sei gare, questo il suo score: troppo poco, ha tirato 20 volte, il suo bottino è misero. E Inzaghi lo sa.