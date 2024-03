Lazio, l'idea di Tudor per Luis Alberto: ecco quale sarà il nuovo ruolo del Mago

La rivoluzione tattica in casa Lazio è già iniziata. Sin dal primo allenamento, ieri mattina, il nuovo tecnico Tudor ha messo le cose in chiaro con la squadra, spiegando quali saranno i principi tattici de suo gioco. Anche per questo in giornata ha avuto subito i primi colloqui con alcuni calciatori prima e dopo le due sedute la mattina e il pomeriggio. Con Luis Alberto in particolare il neo-allenatore biancoceleste si è intrattenuto brevemente prima dell'allenamento pomeridiano. A raccontarlo oggi è il Corriere dello Sport.



Indipendentemente dal modulo che sarà usato, Il Mago sarà rilanciato come trequartista, ma servirà da parte sua grande applicazione. Tudor infatti chiede corsa e fisicità a tutto campo e nessuno ha il posto garantito. L'avanzamento dello spagnolo sulla trequarti - sia nel 3-4-2-1 (provato ieri pomeriggio), sia nel 4-2-3-1 (che dovrebbe essere il primo schieramento da cui ripartire) - non sarà comunque l'unica novità, ma per avere le idee più chiare servirà aspettare il rientro dei nazionali la prossima settimana. Oggi intanto a Formello andrà in scena un'altra doppia seduta: anche questo è un segnale di forte discontinuità rispetto a poche settimane fa, quando Sarri al contrario aveva concesso alla squadra qualche giorno in più di riposo.