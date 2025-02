Getty Images

Lazio, lista UEFA UFFICIALE: fuori tutti i nuovi acquisti! La decisione su Pellegrini

Federico Targetti

6 minuti fa



La Lazio ha reso nota la lista aggiornata per la fase a eliminazione diretta di Europa League: non c'è Luca Pellegrini, escluso anche da quella per la Serie A per motivi disciplinari, mentre piuttosto sorprendente la decisione di non includere gli acquisti di gennaio, ovvero Belahyane, Provstgaard e Arijon Ibrahimovic.



2 Gigot

4 Patric

5 Vecino

6 Rovella

7 Dele-Bashiru

8 Guendouzi

9 Pedro

10 Zaccagni

11 Castellanos

13 Romagnoli

14 Noslin

18 Isaksen

19 Dia

20 Tchaouna

23 Hysaj

29 Lazzari

30 Tavares

34 Gila

35 Mandas

55 Furlanetto

77 Marusic

94 Provedel