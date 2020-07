In casa Lazio i processi non sono finiti. Come riporta il Messaggero, lo staff medico resta sotto accusa: per il big match contro la Juventus restano in dubbio due ulteriori titolari, Radu e Jony. E impazzano le polemiche a Roma. Martedì Lotito ha convocato a villa San Sebastiano il responsabile sanitario Pulcini e il nuovo nutrizionista Fabbri, che ha dato in escandescenze addirittura sui social. Dalla discussione con Acerbi - negata - fino alle segrete stanze di Formello: tutti sotto processo.



STAFF MEDICO LAZIO - Da più parti, oltre alla preparazione, lo staff medico viene attaccato e ritenuto responsabile di scelte affrettate o troppo rischioso. I panni sporchi si lavano in famiglia a Formello: Inzaghi ha difeso i suoi (nonostante non abbia apprezzato l'atteggiamento di qualcuno) e Lotito ora chiama a rapporto Pulcini e Fabbri.