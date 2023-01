La Lazio rischia di ritrovarsi di nuovo senza un attaccante di ruolo. L'infortunio di Immobile alla coscia destra, accusato ieri contro il Sassuolo, sarà valutato dopo gli esami strumentali, non prima di domani: dita incrociate a Formello, sperando che lo stop non sia lungo come l'ultima volta. Nel frattempo, in attesa del responso medico, si valuta la possibilità di intervenire sul mercato.



SCELTE - Dopo il problema accusato contro l'Udinese a ottobre scorso, il bomber biancoceleste è rimasto fuori per due mesi, costringendo Sarri a puntare sulla soluzione tampone di Felipe Anderson falso 9. L'assenza di un attaccante di riserva di ruolo anche stavolta comporterà la stessa scelta per il tecnico toscano. A meno che la società non decida di cambiare i piani. Si era deciso di dare priorità al terzino sinistro, puntando su Pellegrini. Ora invece tornano in auge i nomi rimbalzati nei giorni scorsi per l'attacco: Sanabria o Bonazzoli sembrano le piste economicamente più percorribili, ma occhio alle sorprese. Non è escluso infatti che Sarri possa decidere di puntare definitivamente sul cambio di ruolo di Anderson, come ha lasciato intendere anche nelle dichiarazioni post partita al Mapei, e chiedere l'inserimento di un altro esterno.