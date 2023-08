Lotito ha proposto a Bonucci un contratto di annuale, con opzione per un secondo anno in caso di qualificazione europea della Lazio. A riportare la notizia questa mattina è il Messaggero, che sottolinea ancora una volta la volontà del presidente biancoceleste di inserire in rosa un elemento di carisma e caratura internazionale.



Il difensore centrale, messo alla porta dalla Juventus, ha una proposta anche dall'Union Berlino. Al momento però l'ha messa in stand-by, perché vorrebbe dare precedenza alla possibilità di giocare ancora in Serie A. Negli ultimi giorni anche il Genoa ha sondato il terreno. L'obiettivo di Bonucci è quello di trovare una squadra che gli permetta in questa stagione di giocarsi le sue carte per strappare una convocazione per gli Europei del 2024.