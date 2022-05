È Loftus-Cheek l'indiziato numero 1 per sostituire Milinkovic alla Lazio. A riportare la notizia oggi è Il Corriere dello Sport. Nel caso si concretizzasse lo scenario della cessione del serbo, la mezz'ala del Chelsea è infatti uno dei profili preferiti da Sarri (l'altro è Allan), che lo aveva indicato già a gennaio, quando i Bleus sembravano averlo messo sul mercato, per abbassare il monte ingaggi (guadagna più di 4 milioni di euro, ndr).



L'interesse dei biancocelesti è sempre vivo e negli ultimi giorni - si legge sempre sul quotidiano - si registrava un ritorno di fiamma per l'inglese. Tuchel però nella seconda parte di stagione lo ha rilanciato. Ora potrebbe anche chiederne la conferma e questo taglierebbe fuori i capitolini, che senza la cessione del Sergente non hanno modo di accelerare i tempi per una eventuale trattativa. E neanche la necessità, se effettivamente il 21 non partisse.