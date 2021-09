(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la seconda giornata del gruppo E in Europa League (RISULTATI e CLASSIFICA ). Sulle ali dell'entusiasmo grazie alla vittoria nel derby contro la Roma, i biancocelesti cercano un riscatto anche a livello internazionale dopo la sconfitta all'esordio sul campo del Galatasaray, stasera impegnato a Marsiglia.al Vojvodina. Giocano dall'inizio Strakosha in porta, Lazzari e Patric in difesa, Basic e Cataldi a centrocampo. In Serie A la Lazio gioca domenica a Bologna contro gli ex Mihajlovic, Di Vaio e De Silvestri all'ora di pranzo.LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guillherme; Zhivoglyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhemaletdinov, Maradishvili, Kuilikov, Beka Beka; Smolov, Anjorin.