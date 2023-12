L'Olimpico biancoceleste si scalda anche per la Coppa Italia. Con i biglietti a prezzi popolari (10 euro per le curve, 20 la tribuna) la Lazio punta stasera, nella gara ad eliminazione diretta contro il Genoa, a replicare almeno la stessa cornice di pubblico vista nell'ultima partita casalinga tre giorni fa con il Cagliari (circa 40mila spettatori), forte anche del fatto che la gara di domani è compresa nell'abbonamento che in estate hanno sottoscritto in oltre 30mila laziali.



La stessa società lo ha ricordato con una nota ufficiale sul proprio sito: "La S.S. Lazio ricorda ai propri sostenitori che la gara Lazio-Genoa, in programma allo stadio Olimpico di Roma martedì 5 dicembre 2023 alle ore 21:00, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, è compresa all`interno dell`abbonamento al campionato 2022-2023". La Lazio, in caso di vittoria, potrebbe trovare sul suo cammino ai quarti la Roma, che giocherà però la sua partita contro la Cremonese solo il prossimo 3 gennaio.