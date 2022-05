A margine della presentazione del ritiro di Auronzo di Cadore, il presidente della Lazio, Claudio"La stagione finisce sabato. E quindi vediamo quale sarà il nostro posizonamento.. I cambiamenti però portano sempre degli assestamenti e anche momenti inaspettati, ma nell'economia generale speriamo di consolidare il posizionamento e che non ci faccia rimpiangere eccessivamente le aspettative. Il futuro è legato ad una logica totalemtne diversa.. Stiamo lavorando per poter raggiungere e migliorare gli obiettivi e le aspettative".LA SFURIATA - "Credo inoltre che una parte dei risultati e delle situazioni che si sono create, dipendano anche dall'aspetto ambientale.E una parte di responsabilità ce l'ha pure chi parla di Lazio. Ci si rende conto, ascoltando radio e programmi vari, che. Passa tutto in secondo ordine e quello che gli altri fanno diventa tutto un demerito nostro., da nessun punto di vista. Soprattutto da quello dell'entusiasmo e della voglia di raggiungere il massimo. Abbiamo fatto grandi sforzi, ma in questo paese pare che si valutino solo i proclami e non i risultati. Noi parliamo con i fatti. E spesso questi non vengono tradotti adeguatamente dalla comunicazione.Ogni volta si cerca il caso e la criticità. Finché ci sarò io - e ci starò ancora, spero per molto, finché mi assiste la salute - criticità non ci saranno mai. Qui invece si cerca sempre di demolire e di distruggere e sembra che a qualcuno dispiaccia se le cose vanno bene. Io pretendo che emerga sempre la verità".