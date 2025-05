Lazio, Lotito: "A Cragnotti dico grazie per quello che ha fatto. Non c'è futuro senza ricordare il passato"

GETTY

è tornato a parlare del futuro dellaLo ha fatto in occasione della presentazione a Formello del libro "Diluviio e Delirio", scritto dai giornalisti di Sky Manuele Baiocchini e Valerio Spina. Al fianco del attuale presidente della Lazio, era presente anche l'ex patron del club,, invitato per l'occasione. "È fondamentale - ha detto Lotito - raccontare la storia perchédi cui farne tesoro""Quello che mi ha colpito di questa società - ha proseguoto a raccontare Lotitot - sin da quando sono subentrato è la lazialità, un termine che può sembrare superficiale e invece la Lazio rappresenta qualcosa di diverso. Manzini è simbolo di questo, che rinuncia a lavoro per la passione del calcio perché lo sport supera anche le guerre. La Lazio ti rapisce, ti coinvolge e io l'ho sempre voluta al servizio della gente, come una famiglia e capisco che spesso possono esserci delle scelte anche non condivise. La Lazio oggi emana valori sostanziali, fondamentali perché è l'unica società a cui è stato insignito il titolo di Ente Morale che porto come grande orgoglio perché un mio predecessore durante la prima guerra mondiale donò il campo sportivo per la gente che aveva bisogno. La cosa più importante del calcio è infondere valori importanti come merito, onore e sacrificio. Quando presi la Lazio dissi che volevo un calcio didascalico e che potesse infondere grandi valori alla società civile.

"IoChiaro che erano altri tempi, altre mentalità e le regole di oggi ci obbliga a rispettare il bilancio in confronto all'Europa. Una volta era 'il padron coglion che mette i soldon' ed oggi non è così. Non c'è solo calciomercato, ci sono diritti televisivi e avere tifosi che hanno grande passione. Il termine tifoso vuol dire appassionato, che rinuncia a tutto per seguire la propria passione. Purtroppo all'interno di questa tifoseria ci sono 300-400 persone che rovinano questo termine. Noi tavolta lo diciamo che in alcune occasioni non abbiamo raccolto quello seminato in campo ma è un problema di tempo. Io alla mia prima conferenza dissi di costruire sul cemento armato e non sulla sabbia e io per tutelare quel numero di matricola ho messo tutto. Oggi stiamo ancora pagando un debito con l'erario, ma abbiamo dato un segnale e, al di là del ruolo di azionista, io ho l'obbligo di tutelare questi colori. Lo dico pubblicamente: spero che mio figlio Enrico sia nelle condizioni di portare avanti perché ha le capacità. Non è un problema di famiglia ma è tramandare valori importanti come quelle del calcio. Io ritengo che questo club possa insegnare a tanti come portare avanti grandi valori., tu hai coronato tanti risultati sportivi, io ho vinto sei coppe e so che con le capacità e lo spirito di gruppo si possano raggiungere grandi obiettivi".