Claudio Lotito non molla. Il presidente della Lazio è uno dei più attivi sul fronte della ripresa degli allenamenti e della conclusione del campionato. E, dopo le tante dichiarazioni delle scorse settimane, ieri ha avuto una conference call con Simone Inzaghi, il ds Tare, il team manager Peruzzi e qualche giocatore. Una chiacchierata in cui, secondo il Corriere dello Sport, il numero uno biancoceleste ha mantenuto la sua linea: “Tenetevi pronti per quando si potrà ripartire - le sue parole - , il centro di Formello è stato sanificato, è un posto sicuro. Noi siamo pronti, ma aspettiamo”.