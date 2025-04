Lazio, Lotito ai funerali di Papa Francesco: "Maestro di umanità. Faremo una partita in suo onore con le leggende del calcio"

Getty Images

C'era anche il presidente della Lazio e Senatore della Repubblica italianain piazza San Pietro a Roma. Una presenza segno di vicinanza e omaggio che il numero 1 biancoceleste ha voluto sottolineare anche attraverso una nota ufficiale in cui ha raccontato tutta la sua emozione."Ho partecipato con emozione ai funerali solenni di Papa Francesco, sentendomi profondamente coinvolto come uomo e credente. Papa Francesco è stato un maestro di umanità e misericordia, e oggi il mondo intero gli rende omaggio per l’eredità straordinaria di amore e semplicità che ci lascia".

"Nonostante la tristezza, il suo messaggio continua a infondere speranza: ci ha insegnato con gesti concreti l’accoglienza, il dialogo e la vicinanza ai più deboli. Ora è nostro compito custodire questa preziosa eredità e proseguire il cammino di solidarietà e fraternità che lui ci ha indicato"."A settembre faremo una partita per i bambini in suo onore, unendo le più grandi leggende del calcio per onorare il suo ricordo ed unire tutti. È questo il messaggio più importante che il Papa ha saputo dare".

"Nel nostro ultimo incontro, un paio di mesi fa in occasione del summit mondiale per i bambini, si era parlato di organizzare una partita per loro, con tutte le leggende, e unire così la passione che il Papa aveva per il calcio e per l'unità dei giovani. Con il calcio aveva un rapporto speciale ed è stata un'emozione vedere i leader mondiali uniti per il suo ricordo".