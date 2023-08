Non solo Pellegrini e Rovella , che chiuderanno il mercato in entrata: lain queste ultime settimane di agosto lavora anche sulle uscite. Lotito sta cercando sistemazione per i diversi, tra profili bocciati da, calciatori rientrati dal prestito e fuori dal progetto tecnico e ex primavera in cerca di spazio. Con l'Empoli è a un passo la chiusura per Cancellieri e Akpa Akpro. Le mosse successive riguarderanno invecePer il centrocampista classe 2002 la società sta lavorando a un prestito con due possibili pretendenti: il Perugia e la Spal, entrambe in Serie C. Il terzino franco-algerino invece cerca una squadra che possa permettergli di tornare a esprimersi con continuità dopo essersi lasciato alle spalle un biennio terribile a causa dell'infortunio al ginocchio. Ha svolto l'intero ritiro ad Auronzo e sembra essersi ristabilito definitivamente al livello fisico. I suoi agenti sono all'opera per portare sulla scrivania di Lotito un offerta.(al momento però alle prese con un problema fisico che non gli consente di potersi allenare),, tutti non riscattati dai club dove si erano trasferiti a titolo temporaneo e in scadenza di contratto rispettivamente nel 2024 (i primi tre), 2025 e 2026 (gli altri due).