Lazio, Lotito al telefono con un tifoso: "I calciatori hanno la m***a nel cervello. Bodo? una squadra di pippe"

Sta facendo il giro del web da ieri sera. Il presidente è stato contattato da un numero di una persona che si è presentata come Valerio. Tassista di professione, questi ha iniziato a porre al numero 1 del club biancoceleste tutte le sue rimostranze per il mercato e, in generale, per la stagione della squadra di Baroni., con l'audio integrale delle parole del presidente della Lazio.

"Potevamo stare in semifinale contro il Tottenham? E allora!? Che devi fa’? Ancora con gli acquisti? Perché parli di cose che non capisci? Che lavoro fai te? Il tassista? Ecco, e fai il tassista: è come se io ti dicessi la strada più corta per andare da una parte. Fai il tassista, non ti mettere a fare il tuttologo. Se quelli si mettono a buttare la palla fuori ai rigori… il Bodo è una squadra di pippe. Noslin è costato 18 milioni. L’ha voluto l’allenatore e adesso mi ha detto ‘che cosa gli è successo? l’hanno scorso era un fenomeno’. I giocatori purtroppo sono così, hanno la merda nel cervello. Hai mai visto un giocatore intelligente: ricordati sempre che si dividono in giocatori normali, buoni giocatori, ottimi giocatori e campioni. I campioni sono quelli che hanno l’interruttore sempre acceso.Tchaouna? Che ha fatto? Non conosce la lingua italiana. Purtroppo questa è la realtà".