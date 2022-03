Lotito alza l'offerta per Romagnoli. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport. Il presidente della Lazio vuole accelerare i tempi per anticipare la concorrenza delle altre pretendenti al centrale difensivo, che a giugno si libererà a 0 dal Milan. Sul piatto il patron biancoceleste ha messo un contratto da 3,2 milioni di euro, ai livelli dei top player della rosa. A breve, aggiunge inoltre il quotidiano, è previsto un vertice tra Tare e Raiola, agente del difensore, per definire l'accordo nei dettagli.