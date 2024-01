Lazio, Lotito annuncia ricorso contro la squalifica della Curva: 'Qualcosa non torna'

Lotito ha annunciato che la Lazio presenterà ricorso contro la squalifica della Curva Nord comminata dal giudice sportivo dopo il derby. I tifosi biancocelesti presenti nel settore avrebbero, secondo il comunicato ufficiale emanato delle autorità, rivolto ululati razzisti nei confronti dell'attaccante della Roma Lukaku. Il patron biancoceleste oggi, a margine di un evento in Campidoglio, ha però lasciato intendere che rispetto a ciò che è stato riportato nel rapporto dei commissari qualcosa non torni. Lotito sostiene inoltre che da parte di qualcuno siano state anteposte le questioni di tifo al reale andamento dei fatti. Queste le sue parole:



"Non voglio fare polemiche, si faranno in altre sedi. Io chiedo una riflessione: nel rapporto c'è scritto che il 90% dei 16.000 tifosi di Curva e Distinti Nord, dato sbagliato peraltro, perché i presenti nei settori nord erano 19.4000, hanno fatto ululati contro Lukaku. Voi avete sentito quasi 20.000 persone farli? Se fosse vero, mi chiedo: il responsabile del GOS perché non ha fatto subito un annuncio? E l'arbitro per quale motivo non ha stigmatizzato il fatto (da regolamento può interrompere la partita, ndr) come nel caso del laser sulla faccia di Dybala nel primo tempo? Nella vita ci sono dei fatti, bisogna saper perdere. Noi cerchiamo di educare i nostri alla cultura anche della sconfitta. Quando però la gestione di alcune situazioni viene inquinata da posizioni di tifoseria allora diventa un problema. Faremo ricorso. La Curva Sud l'abbiamo già aperta in passato e non è un problema, ci muoveremo però anche in altri sedi, perché alla Lazio non si può dire che sia razzista o antisemita. Non è pensabile per il sottoscritto, capogruppo della Commissione Segre, né per la società che annoverà nel CdA persone che risiedono alla presidenza della Fondazione Shoah e persino nella commissione europea contro il razzismo. Io gli ululati non li ho sentiti e non lo dico perché sono di parte".