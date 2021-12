In occasione della cena di Natale della Lazio,: "Ho incontrato un uomo che può fare la differenza nel mondo del calcio, mister Sarri. Prima non lo conoscevo, ora sì. Vive di calcio per passione, e se qualcuno può pensare che sia precario vi dico che non è così. Ho dato mandato di rinnovargli il contratto di due anni automaticamente".- Poi il presidente lancia una frecciata ad alcuni giocatori: "La famiglia Lazio è cresciuta molto, ma alcune persone non hanno colto l'importanza di farne parte. Ognuno nel proprio ruolo, devono dare tutti il massimo., molti non colgono i sacrifici che si vanno. Ma bisogna rispettare il lavoro di tutti, c'è gente che vive per questa squadra".