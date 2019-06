Nel corso dell'intervento a Radio 1 Sport con il quale ha annunciato il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato anche del futuro di Sergej Milinkovic-Savic, aprendo alla cessione del serbo.



Queste le sue parole: "Abbiamo allestito un programma, vedremo cosa sarà funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Lo scorso anno abbiamo declinato delle offerte, quest’anno faremo quello che sarà necessario affinché i giocatori abbiano gli stimoli giusti per stare qui. Sul mercato ci sarà quello che serve che ci sia, sulla base non dei nomi ma delle necessità tecniche per attuare il programma prefissato".