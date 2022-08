Lotito gioca d'attesa. Il presidente della Lazio - preso atto della volontà di Luis Alberto di tornare al Siviglia - aspetta ora una mossa da Monchi. Il ds degli andalusi però, scrive stamattina Il Messaggero, al momento è concentrato sul rinforzare la difesa dopo la partenza di Koundé e al momento non ha ancora recapitato un'offerta. Anzi, non sembra nemmeno intenzionato farsi avanti alle cifre richieste dal patron biancoceleste, scese per altro dai 30 milioni di qualche settimana fa, a circa 22-25 milioni.



Pretattica, sottolinea sempre il quotidiano, che serve all'ex dirigente della Roma per lavorare ad una possibile operazione in prestito oneroso, con diritto o obbligo di riscatto. Una formula che in realtà potrebbe giovare anche alla Lazio, vista la pendenza con il Liverpool cui andrebbe girato il 30% della parte fissa di introiti dalla vendita del Mago. Situazione in stallo quindi, per ora, che però non giova ai biancocelesti, costretti a fare i conti con le bizze del numero 10, ormai non più perno fondamentale della rosa di Sarri.