In casa Lazio si attende solo la firma sul rinnovo di Milinkovic Savic. Mancano pochi giorni, di offerte alla Lazio per Milinkovic-Savic non ce ne sono. Come riporta Il Corriere dello Sport, il serbo si è rilassato a Palmarola nei giorni di riposo concessi da Inzaghi prima di iniziare a preparare la nuova stagione.



MERCATO LAZIO - Adeguamento e firma, Sergej rimarrà alla Lazio per provare a portarla in Champions. Dal primo giorno di ritiro non c'è mai stato alcun problema tra il serbo e la società: sorridente e a disposizione, Milinkovic crede nel progetto e nella sua crescita all'interno dello stesso.