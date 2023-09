Il pari casalingo col Monza – l’ennesimo stop di un inizio horror per la Lazio – non è andato giù a Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste ha deciso di prendere il toro per le corna ed è sceso in campo in prima persona. Letteralmente.



SFURIATA - Sabato sera il numero uno del club è andato nella pancia dell'Olimpico, negli spogliatoi, per attaccare giocatori e allenatore. Ma poi, a mente fredda, ha rincarato la dose nella mattinata a Formello. A riportarlo è Il Messaggero, secondo cui, a far seguito a queste azioni, è arrivata la decisione di mandare la squadra in ritiro obbligatorio che scatterà domani a pranzo. Si tratta del terzo ritiro voluto da Lotito nell'era Sarri ed era stato anticipato dalla cancellazione del giorno di riposo previsto per oggi. Gli spifferi da casa Lazio parlano di un allenatore irato per la scelta del presidente e di un virgolettato, riportato dal quotidiano, in cui sconsolato dice: "Sembra di essere tornati indietro di due anni".



COLPEVOLI - Sono state insomma ore di confronti tra staff, squadra e società. Nel post partita, Lotito aveva criticato i suoi per l’atteggiamento mostrato in campo e per un rendimento insufficiente. Nel suo mirino c’era finito anche lo stesso Sarri, reo di non aver inserito Castellanos che col Monza era rimasto per 90’ in panchina. L’ambiente è caldissimo e all’orizzonte c’è la sfida col Torino da non sbagliare.