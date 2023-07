Se si presentano con 20 milioni da me, possono tornare indietro, anche se Ciro volesse andare da loro. Ha avuto un ritocco ogni anno, è già il più pagato della Lazio. Luis Alberto non ha sfruttato l’offerta araba per il rinnovo. Non c’entra nulla. Io avevo già fatto prima a lui una promessa, se si fosse comportato in un certo modo.

Il Messaggero questa mattina riporta un virgolettato disulla possibile, imminente offerta in arrivo dagli arabi per

AL Shabab e Al Wehda - le due società saudite in pressing per il centravanti biancoceleste - sono quindi avvisate. Serviranno cifre iportanti per mettere in discussione il futuro di Immobile in biancoceleste. Un'offerta al calciatore da 35 milioni in due stagione è comunque attesa per oggi. Il patron laziale ha fatto sapere la settimana scorsa che vuole almeno 50 milioni per il cartellino e che non è nemmeno sicuro che bastino per convincerlo.